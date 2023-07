Mehrere Umweltverbände in Brandenburg haben eine Studie des Umweltbundesamts (Uba) zum Wasserhaushalt in der Lausitz als »tendenziös« kritisiert. Das Konsortium der Studie habe mehrheitlich aus Gutachtern bestanden, die unter anderem für den Tagebaubetreiber Leag arbeiten und sei interessengesteuert, hieß es von BUND, Grüner Liga und Nabu am Dienstag. Der Aspekt des Klimawandels sei nicht ausreichend berücksichtigt worden.