Methan, dessen weltweite Emissionen laut der Auswertung fast zur Hälfte aus der Landwirtschaft stammen, ist in der Atmosphäre zwar nach zehn Jahren weitgehend abgebaut, aber als Treibhausgas mehr als hundertmal so wirksam wie Kohlendioxid. In der Regel werden Methan-Emissionen allerdings in CO 2 -Äquivalente umgerechnet – meist über einen Zeithorizont von 100 Jahren, was das Bild verzerrt.