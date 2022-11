Die Erwärmungen durch das ausgestoßene Methan seien so minimal, dass sie »in Ökosystemen oder in der menschlichen Gesellschaft nicht wahrgenommen werden können«, erklärte Studienleiter Xiaolong Chen. Zugleich warnte der Forscher: Wenn die Menschheit die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreichen will, »sollten Schäden an der Infrastruktur wie dieser vermieden werden.«

Größtes dokumentiertes Methan-Unglück

Ende September hatten Explosionen mehrere Löcher in die Pipelines in der Ostsee gerissen. Nach den Detonationen waren aus mehreren Lecks tagelang ununterbrochen große Mengen Gas ausgetreten. Der Verdacht der Sabotage steht im Raum. Das Unglück war den chinesischen Forschern zufolge der bisher größte dokumentierte derartige Methan-Ausstoß in der Geschichte der Menschheit. Beim zuvor größten Gas-Unfall im Jahr 2015 am kalifornischen Untergrund-Gasfeld Aliso Canyon sei nur etwa halb so viel Gas ausgetreten.