Der Klimawandel birgt für Menschen, Tiere und Pflanzenwelt vor allem Schwierigkeiten. Einige wärmeliebende Arten allerdings profitieren in bestimmten Regionen auch davon, wie Forschende der Technischen Universität München (TUM) in einer Studie zeigen. Hierfür werteten sie Daten des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) aus, das rund 3,1 Millionen Artnachweise in Bayern umfasst.