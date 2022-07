Vor allem trockene Grasflächen am Stadtrand hatten dafür gesorgt, dass sich die Feuer verbreiteten wie etwa an der Ringautobahn M25 im Londoner Osten. Als Auslöser wurden unter anderem in der Hitze gärende Komposthaufen in privaten Gärten ausgemacht. So ein Feuer springe schnell auf den Nachbarzaun über, von dort auf einen Baum, der wiederum ein Dach anstecke, so Rein.