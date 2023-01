In Lützerath wäre es nach Ansicht des Meteorologen am besten, wenn sich die Beteiligten noch einmal an einen Tisch setzen würden, um über die veränderte Lage zu diskutieren. Fehlende Kompromissbereitschaft spalte die Gesellschaft, so Latif.

Am Samstag ist in der Nähe des Braunkohleorts Lützerath ab 12 Uhr eine Demonstration geplant, zu der Tausende Teilnehmer erwartet werden. Der Protestzug von Umweltverbänden und klimapolitischen Initiativen führt zunächst durch den Ort Keyenberg, der wie Lützerath zur Stadt Erkelenz gehört. In die Nähe Lützeraths folgt eine Abschlusskundgebung. Das Protestbündnis fordert einen Räumungsstopp, um die geplante Abbaggerung der Braunkohle unter Lützerath durch den Energiekonzern RWE zu verhindern.