Die zunehmende Zahl schwerer Waldbrände im Nordwesten der USA hat einen Einfluss auf die Zusammensetzung der Luft. Die Kohlenstoffmonoxidwerte in der Atmosphäre steigen, wie ein Forschungsteam des National Center for Atmospheric Research herausgefunden. Die Emissionen, die durch die Brände freigesetzt werden, machten die Senkungen der jüngsten Vergangenheit zunichte. Die britische Zeitung »The Guardian« hatte zuerst über die Studie berichtet.

In vielen Teilen der Welt, darunter in einer großen Region der USA, sorgen steigende Temperaturen und ausbleibende Niederschläge für mehr Brände. Die gesundheitlichen Auswirkungen stellen schon jetzt eine Bedrohung dar.

Brände in den USA: »Der ganze Berg stand in Flammen« Aus Oregon berichtet Daniel C. Schmidt

Das Team untersuchte die Auswirkungen der Brände auf die Atmosphärenchemie im Zeitraum von 2002 bis 2018. Konkret ging es um Kohlenstoffmonoxid , ein giftiges, farbloses Gas, das bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entstehen kann. Im August, also in dem Monat, in dem die Waldbrandsaison im US-amerikanischen Nordwesten ihren Höhepunkt erreicht, stiegen auch die Kohlenstoffmonoxidwerte. In den übrigen Monaten sank der CO-Wert hingegen. Die Abweichung vom jährlichen Zyklus zeige, »dass die Brände die Fähigkeit der Atmosphäre zur Selbstreinigung beeinträchtigen«, erklärte Buchholz.

Weltweit sinkt die CO-Konzentration in der Atmosphäre

Während des 16-jährigen Untersuchungszeitraums gingen die Kohlenmonoxidkonzentrationen weltweit um einen halben Prozentpunkt pro Jahr zurück – nur der August in Nordamerika stellte eine Ausnahme dar. Normalerweise erreicht die Kohlenmonoxidkonzentration in der Atmosphäre im Jahreskreislauf ihren Höhepunkt im Frühjahr und nimmt im Spätsommer ab. Im August sollte der CO-Wert am niedrigsten sein. Doch stattdessen maßen die Forschenden Höchstwerte. Die Abweichung vom weltweiten Trend sei im pazifischen Nordwesten am stärksten ausgefallen. Der Anstieg habe dabei nicht nur das atmosphärische Kohlenmonoxid betroffen, sondern sei auch näher an der Erdoberfläche zu beobachten gewesen.