Ein amerikanischer Abenteurer soll im Marianengraben einen neuen Weltrekord im Tiefseetauchen aufgestellt haben. Victor Vescovo setzte laut einer Presseerklärung am 28. April mit dem Spezial-U-Boot "DSV Limiting Factor" 10.928 Meter unter der Wasseroberfläche auf dem Meeresgrund auf. Erst am Montag gab die "Five Deep"-Expedition den Erfolg bekannt.

Der alte Rekord lag bei 10.912 Metern und war bereits 1960 von den Ozeanographen Don Walsh und Jacques Piccard in dem Tiefsee-U-Boot "Trieste" aufgestellt worden.

Die Expedition um Vescovo, die für eine Dokumentation des Discovery Channel mit Kameras begleitet wurde, fand im Süden des Mariangrabens auf Höhe des Challengertiefs statt. Vier Stunden suchte Vescovo den Meeresboden ab und fand neben drei unbekannter Tierarten Medienberichten zufolge auch eine Plastiktüte. Das Team teilte mit, dass Wissenschaftler Tests an den gefundenen Kreaturen durchführen würden, um den Prozentsatz der in ihnen gefundenen Kunststoffe zu bestimmen.

Insgesamt fünf Tauchgänge machte Vescovo im "DSV Limiting Factor" in den Marianengraben, bereits beim ersten am 28. April war die Bestmarke nach Angaben der Expedition übertroffen worden. Die Mission der Expedition besteht darin, detaillierte Sonarmessungen an den fünf tiefsten Stellen der Ozeane durchzuführen. Nach dem Marianengraben werden nun auch der Puerto-Rico-Graben und der Süd-Sandwich-Graben im Atlantik sowie der Sundagraben im Indischen Ozean vermessen.

Der ehemalige Weltrekordhalter Walsh war selbst an Bord des U-Boot-Mutterschiffs und empfing Vescovo nach dessen Auftauchen. Es sei eine beeindruckende Leistung des Teams gewesen, das Challengertief viermal in nur acht Tagen zu tauchen, sagte Walsh. "Es war eine Demonstration der Zuverlässigkeit der Systeme und eine Effizienz, die nie zuvor bei der Erforschung der Ozeane gesehen wurde."

Live-Blog aus der Tiefe

In einem Live-Blog auf der Website der Expedition dokumentierten Vescovo und sein Team die Tauchgänge. "Ich konnte den 'Limiting Factor' alleine auf den Grund des Challenger Deep manövrieren und den erst dritten Tauchgang in der Geschichte dorthin machen", schrieb Vescovo bereits am 28. April. "Mit einigen Backup-Daten und zertifiziert von einem DNV/GL-Vertreter, glauben wir, dass wir eine neue Rekordtiefe von 10.928 Metern erreicht haben."

Reuters Das U-Boot "DSV Limiting Factor" neben seinem Mutterschiff

An Board hatte Vescovo einen Eispickel, mit dem er nach eigenen Angaben 2010 den Mount Everst bestiegen hatte. Der Eispickel sei demnach der erste, der sowohl auf dem höchsten als auch auf dem tiefsten Punkt der Welt gewesen ist.

Zuletzt war "Titanic"-Regisseur James Cameron zum Grund des Challengertiefs getaucht. Damit hatte er den Rekord für den tiefsten Solo-Tauchgang der Geschichte aufgestellt. Ein Rekord, der bis zum Tauchgang von Vescovo hielt.