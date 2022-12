3 / 8

Ein Mann blickt auf einen Palmenhain in der Stadt Nkob. Die Bäume leiden auch unter dem Wassermangel – sie werden braun und krank. Schon jetzt kehren viele Menschen der Landwirtschaft den Rücken: In den vergangenen drei Jahren seien Hunderte von Menschen aus den Oasengebieten in die Städte geflohen, und viele junge Leute nach Europa ausgewandert, sagte ein Bewohner der Nachrichtenagentur AP.