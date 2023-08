Der Hurrikan »Dora«, der in dieser Woche südlich der Inseln vorbeizog, verschärfte jedoch das Tiefdruckgebiet und erhöhte so den Luftdruckunterschied. Das Ergebnis: »ungewöhnlich starke Passatwinde«, sagt Genki Kino, Meteorologe beim National Weather Service in Honolulu. Die Auswirkungen, die »Dora« hatte, obwohl der Hurrikan hunderte Kilometer von Hawaii weg tobte, hat Experten überrascht.

Ausgerechnet in der Trockenzeit

Die Winde waren jedoch nicht der einzige Faktor, der die Flammen so verheerend machte. Zeitgleich herrschte niedrige Luftfeuchtigkeit und Hawaii ist mitten in der Trockenzeit. Wenn alle diese Bedingungen gleichzeitig auftreten, spricht der nationale Wetterdienst von »Red Flag«-Bedingungen, so Klimaforscherin Erica Fleishman, von der Oregon State University.