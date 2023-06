Die Körpertemperatur des gigantischen Megalodon war höher als bisher angenommen – zu dem Ergebnis kommen Forschende in einer Studie. Der inzwischen ausgestorbene Urzeithai, der vor 23 Millionen bis 3,6 Millionen Jahren in den Weltmeeren lebte, war demnach ein Warmblüter. Dafür legen Forschende erstmals empirische Belege vor, heißt es. Veröffentlicht wurden diese am Montag im Fachblatt »Proceedings of the National Academy of Sciences« .