Zum zweiten Mal in Folge hat die globale Konzentration des sehr wirksamen Treibhausgases Methan ein Rekordniveau erreicht. Laut Daten , die von der US-Behörde NOAA am Donnerstag veröffentlicht wurden, erreichte das Gas im Jahr 2021 einen neuen Höchstwert, seit die Messungen vor beinahe 40 Jahren begannen.

Die Forschenden der National Oceanic and Atmospheric Administration beobachteten im Jahresverlauf ein Rekordwachstum der Konzentration von Methan in der Atmosphäre um 17 parts per billion (ppb) auf 1895,7 ppb. Methan ist das zweithäufigste Treibhausgas nach Kohlendioxid (CO₂). Die Produktion und der Verbrauch fossiler Treibstoffe wie Öl und Gas wird für fast ein Drittel der Methanemissionen verantwortlich gemacht. Der weniger leicht zu kontrollierende, größere Teil stammt aus der Landwirtschaft wie etwa der Verdauung von Vieh oder aus Fäulnis in den Feuchtgebieten der Erde.