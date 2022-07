Methan gilt als besonders klimaschädliches Treibhausgas. Auf einen Zeitraum von 20 Jahren bezogen, trägt Methan (CH 4 ) mehr als 80-mal stärker zur Erderwärmung bei als die gleiche Menge Kohlendioxid (CO₂). Der globale Klimaschutz konzentrierte sich bisher vor allem auf CO₂, weil Methan in geringeren Mengen emittiert wird und sich vor allem nicht so lange in der Atmosphäre hält.