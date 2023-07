Mit modernen Datierungsverfahren – etwa anhand eingeschlossener Pflanzenreste – bestimmten die Fachleute den wahrscheinlichen Zeitpunkt auf etwa das Jahr 1190. Ein Teil des Gerölls sei damals vom Fluss Seti schnell abgetragen und in die Umgebung der heutigen Stadt Pokhara in Nepal transportiert worden – was sich auf das landwirtschaftlich genutzte Becken positiv ausgewirkt habe.

Heute allerdings hätte ein solches Ereignis katastrophale Auswirkungen. Pokhara, etwa 40 Kilometer entfernt, ist mit rund 600.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Nepals.