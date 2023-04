Die Fische gehören zur Familie der Schaibenbäuche, deren Vertreter bereits im Jahr 2008 in einer Tiefe von mehr als 7700 Metern gesichtet wurden. Sie haben winzige Augen, einen durchsichtigen Körper und keine Schwimmblase. »Die japanischen Gräben sind unglaubliche Erkundungsorte, weil sie trotz der Tiefe so reich an Leben sind«, schwärmt der Expeditionschef Alan Jamieson. Sein Team erforscht in einer zehnjährigen Mission die tiefsten Fischpopulationen der Welt.