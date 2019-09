Mono Lake Forscher finden Würmer mit drei Geschlechtern in kalifornischem Natronsee

Der Mono Lake in Kalifornien ist kein guter Ort zum Leben. Das Wasser ist drei Mal salziger als der Ozean und hat einen extrem hohen pH-Wert. Als würde das nicht reichen, enthält der See auch noch eine ganze Menge giftiges Arsen. Kein Wunder also, dass Forscher hier lange nur zwei Tierarten dokumentiert haben: Salzkrebse und eine Fliegenart, die mit einer Spezialtechnik im Wasser tauchen kann.

Nun sind Experten vom California Institute of Technology (Caltech) erneut fündig geworden: Sie haben im und um den See acht mikroskopisch kleine Fadenwurmspezies mit kuriosen Eigenschaften entdeckt:

Die Tiere haben drei verschiedene Geschlechter: Es gibt Weibchen, Männchen und Hermaphroditen. Letztere besitzen männliche und weibliche Keimzellen und können sich somit selbst befruchten.

Die Fadenwürmer überleben einen Arsen-Gehalt, der fünfhundert Mal höher ist als eine für den Menschen tödliche Dosis.

Außerdem tragen die kleinen Würmer ihren Nachwuchs wie Kängurus im Körper aus.

Aufgrund der extremen Bedingungen, in denen die Organismen überleben, bezeichnen die Forscher sie als extremophil.

Entdeckt wurden die Tiere von Pei-Yin Shih und James Siho Lee vom Caltech. Da Fadenwürmer die weltweit verbreitetsten Tiere sind, vermuteten die beiden Doktoranden, dass sie auch im Mono Lake zu finden sein könnten. Obwohl sich die Arten in vielen Punkten gleichen, gibt es auch Unterschiede. Manche ernähren sich von Mikroben, andere sind Parasiten wieder andere Raubtiere, schreiben die Forscher im Fachmagazin "Current Biology".

Alle Fadenwürmer vertragen hohe Arsenkonzentrationen

Als Shih und Lee die Tiere mit ins Labor nahmen, stellten sie außerdem fest, dass diese auch außerhalb ihres extremen Lebensraums klarkommen. Es gibt nur sehr wenige extremophile Arten, die dazu in der Lage sind. Gleichzeitig zeigte die Analyse anderer, zuvor bekannter Fadenwurmarten, dass diese in Wasser mit hohem Arsengehalt überleben, auch wenn sie nicht aus einer arsenhaltigen Umgebung stammen.

Mono Lake: Lebensraum für extremophile Organismen

Die Forscher wollen nun das Genom von Fadenwürmern genauer untersuchen. Sie hoffen, dann besser zu verstehen, was die Tiere so anpassungsfähig macht. Außerdem wollen sie wissen, welche Gene die Arsenresistenz vermitteln. Das könnte auch dem Menschen nutzen.

Mit Arsen kontaminiertes Trinkwasser ist ein globales Gesundheitsrisiko. In den Fadenwürmern können Forscher nun untersuchen, wie sich der Stoff durch eukaryotische Zellen, wie sie auch der Mensch besitzt, bewegt. Vor allem aber können sie herausfinden, was die empfindlichen menschlichen Zellen von den resistenten Zellen der Fadenwürmer unterscheidet.