Mit riesigen Baumkostümen, indigenen Trommelrhythmen und lauten Sprechchören: Hunderte Menschen demonstrierten am Samstag am Rande des UN-Weltnaturgipfels COP 15 in Montréal für die Biodiversität. Das Ziel ist ein internationales Schutzabkommen, um die weltweite Artenvielfalt zu sichern. Die Demonstranten befürchten, dass der Beschluss der Konferenz nicht ausreichen wird. Sie sehen die Zukunft von Menschen unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und Generationen in Gefahr.

Amalie Wilkinson, Demonstrantin: »Wir wollen, dass jeder auf dieser Konferenz weiß, dass wir Gesetze gegen den Ökozid brauchen. Sie sind wichtig, denn sie werden verändern, wie wir mit unserer Umwelt umgehen und wie wir regieren. Wir wollen, dass die Regierungschefs der Welt unsere Forderungen hören.«

Patrick Nadeau, Demonstrant: »Vögel sind ein sehr wichtiger Teil der biologischen Vielfalt. Wir sind hier, um alle zu unterstützen, die hier sind: die Rechte indigener Völker, die Menschenrechte, wir sitzen alle im selben Boot. Wir brauchen Ergebnisse auf der COP 15.«

Charlene George, Demonstrantin: »Heute geht es um die Jugend. Sie sind diejenigen, die dieses ganze Chaos erben werden. Wenn du und ich älter sind, werden sie sich um alles kümmern müssen. Ich bin hier, um die Jugend zu unterstützen.«

Der Weltnaturgipfel läuft seit dem 7. Dezember. UN-Generalsekretär António Guterres hatte angemahnt, ein unkontrolliertes und ungleiches Wirtschaftswachstum sei eine Massenvernichtungswaffe gegen die Natur. Bis zum Ende der Konferenz am Montag erhoffen sich Wissenschaftler und NGO-Vertreter vor allem eines: mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresfläche der Erde unter Schutz zu stellen. Bislang ist nur ein deutlich kleinerer Anteil offiziell geschützt.