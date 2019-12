Auf dem Mount Everest Wetterstationen melden verblüffend hohe UV-Werte

Spätestens im Tal des Schweigens kommt die Frage nach der richtigen Kleidung auf. Wer als Bergsteiger durch das höchste Tal der Erde südwestlich vom Gipfel des Mount Everest läuft, gut 6000 Meter über dem Meer, kann selbst bei Lufttemperaturen von zehn Grad unter dem Gefrierpunkt leicht ins Schwitzen kommen. "Es ist sehr schwierig, sich da richtig anzuziehen", sagt Tom Matthews.

Der Klimaforscher von der britischen Loughborough University war in diesem Sommer am höchsten Berg der Welt unterwegs. "Man hätte stellenweise im T-Shirt laufen können. Das haben wir aber wegen der hohen UV-Strahlung nicht gemacht. Wir hatten ein langärmeliges Shirt und eine dünne, windabweisende Jacke an", sagt er.

Schuld an der scheinbaren Hitze sind neben der windgeschützten Lage des Tals tatsächlich auch die hohen Werte der Sonneneinstrahlung. Matthews hat als Teil einer multidisziplinären Expedition unter Leitung der National Geographic Society und der nepalesischen Tribhuvan University mehrere Wetterstationen am Mount Everest aufgebaut. Und diese belegen die verblüffend hohen UV-Werte: Für einige Stunden des Tages registrieren die Instrumente mehr Sonneneinstrahlung als eigentlich laut Rechenmodellen am oberen Rand der Erdatmosphäre überhaupt ankommt.

Eigentlich Station auf dem Gipfel geplant

Das Radiometer an der Wetterstation South Col, auf 7945 Metern ist sie die zweithöchste der Welt, liefere vor allem am Nachmittag besonders hohe Abweichungen, sagt Matthews. "Wir kennen den genauen Grund nicht. Wir gehen aber davon aus, dass Reflektionen schuld daran sind", sagt Matthews. Neben Wolken würden vor allem Schnee und Eis das Licht immer wieder zurückwerfen und so verstärken. Ohnehin ist die Atmosphäre in dieser Höhe sehr dünn und absorbiert nur noch wenig UV-Strahlung.

Skifahrer kennen das Phänomen und wissen um die Bedeutung von Sonnenschutz auf der Piste. Am Mount Everest tritt der Effekt noch einmal deutlich stärker auf. Die Expedition baute auf 8430 Metern Höhe auch die höchste Wetterstation der Welt auf. Sie steht an einer vergleichsweise flachen Stelle, die Bergsteiger "Balcony" nennen, also Balkon. Dort wurde aus Gewichtsgründen aber kein Radiometer installiert, was Matthews jetzt ärgert.

Ursprünglich hatte das Team die Messgeräte sogar noch höher, direkt auf dem 8848 Meter hohen Gipfel aufstellen wollen. Die nötigen Genehmigungen lagen vor. Doch das Gedränge durch andere Bergsteiger sei zu groß gewesen, sagt Matthews. Also habe man sich entschieden, die Technik weiter unten am Berg zu installieren.

Das könnte Sie auch interessieren Sherpas im Himalaya Unter Höchstlast

Die Station wird inzwischen vom nepalesischen Wetterdienst betrieben. Sie ist modular aufgebaut, sodass einzelne Messgeräte, aber auch die Akkus ausgetauscht werden können. Die Kältetauglichkeit der Batterien ist der sensibelste Punkt des Gesamtsystems. Man hoffe, dass sie zumindest ein Jahr durchhielten, so Matthews. Vielleicht sei aber auch eine längere Laufzeit möglich. Bisher gebe es jedenfalls noch keine Probleme mit den Instrumenten.

Erst vor wenigen Tagen wurde die bisher höchste Windgeschwindigkeit gemessen: 56,4 Meter pro Sekunde, also mehr als 200 Kilometer pro Stunde. Bei den Temperaturen seien bis minus 41 Grad registriert worden. (Die aktuellsten Wetterdaten finden Sie hier.)

"Hochgebirgsregionen noch nicht so gut verstanden"

Wissenschaftlicher Leiter der Expedition aufs Dach der Welt war Paul Mayewski von der University of Maine. Der Glaziologe war zuvor bereits vielfach im Himalaya, aber auch auf Grönland, in der Antarktis und den Anden unterwegs. "Hochgebirgsregionen sind noch nicht so gut analysiert wie sie es sein sollten", sagt er. Um das zumindest ein Stück weit zu ändern, hat sein Team auf mehr als 8000 Metern auch einen Eiskern aus einem Gletscher am Mount Everest geholt.

Eiskerne helfen dabei, einen Blick in die Klimageschichte zu werfen. Im Inneren des Eises sind kleine Gasblasen eingeschlossen. Wie an kleinen Zeitkapseln lässt sich an ihnen die Zusammensetzung der Erdatmosphäre zu verschiedenen Zeiten der Vergangenheit ablesen. Aber auch Ablagerungen von Vulkanasche, von Umweltgiften oder von Mikroorganismen lassen sich finden.

"Ich bin zu alt, um auf den Gipfel zu gehen"

Einen Eiskern aus 8030 Metern Höhe holen - noch nie zuvor ist jemandem so etwas gelungen. Man nutzt dafür einen innen hohlen Handbohrer, der mit Muskelkraft ins Eis getrieben wird. Den Kern hat der Expeditionsleiter übrigens nicht selbst gebohrt. "Ich bin kein Idiot, ich bin zu alt, um auf den Gipfel zu gehen", sagt er. Diese Aufgabe übernahm daher sein Mitarbeiter Mariusz Potocki. Die extreme Umgebung habe nur einen Aufenthalt von wenige Stunden erlaubt. Es sei Potocki in dieser Zeit gelungen, per Hand immerhin zehn Meter tief in den Gletscher zu bohren.

Das Material wurde in jeweils etwa 50 Zentimeter lange Stücke unterteilt. Zu Fuß wurde das Eis zunächst auf 6200 Meter heruntergetragen. Das ist die Höhe, bis zu der Hubschrauber fliegen können. Mit dem Helikopter ging es dann nach Kathmandu, wo die Proben mehrere Monate im Gefrierschrank des "American Club" lagerten. So lange dauerte es, die Ausfuhrerlaubnis der nepalesischen Behörden zu bekommen. Derzeit werde der Eiskern am Paul-Scherrer-Institut im Schweizer Kanton Aargau im Detail datiert. Dann sollen weitere Untersuchungen in seinem Labor in Maine folgen, so Mayewski.

Insgesamt sei das Eis des höchsten Gletschers am Mount Everest rund 50 Meter dick. "Wir würden gern zurückkehren und auch noch den Rest holen", sagt Majewski. Doch das ist nicht nur ein teures, sondern auch ein langwieriges Unterfangen. Die Frau seines Mitarbeiters Potocki hat für diesen Fall bereits die Scheidung angedroht.