Die Ursache des Phänomens ist bislang unbekannt. Studien deuten darauf hin, dass sowohl Bakterien als auch Viren daran beteiligt sein könnten. Im Gegensatz zur Korallenbleiche in vielen Meeresregionen wie dem Great Barrier Reef ist die Wassertemperatur wohl nicht direkt an dem Korallensterben beteiligt. Dagegen fanden die Forscher starke Hinweise darauf, dass jene Riffzonen besonders betroffen sind, die in der Nähe von stark städtisch oder touristisch erschlossenen Küstenarealen liegen – etwa an der nördlichen Ostküste Yucatáns nahe Cancún, einem bei Pauschaltouristen beliebten Urlaubsort. Isoliert liegende Riffe sind dagegen weniger geschädigt. Auch Umweltbelastung aus dem Schiffsverkehr könnten eine Rolle spielen, hatte im vergangenen Jahr eine Studie gezeigt.