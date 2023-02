Die Gemeinschaft musste die Beute also wohl konservieren und über längere Zeit lagern, schlussfolgern die Fachleute. Möglich sei aber auch, dass zumindest zeitweilig sehr viele Neandertaler zusammengekommen seien, um ausgiebig zu speisen.

Wie die nun untersuchten Tiere genau erlegt wurden, ist noch unklar. Gaudzinski-Windheuser verweist auf den Fund eines Waldelefanten im niedersächsischen Lehringen aus jener Zeit: Zwischen dessen Knochen lagen Reste einer hölzernen Lanze.

In einem Kommentar in »Science Advances« schreibt die Archäologin Britt Starkovich von der Universität Tübingen, die nicht an der Studie beteiligt war, die genannten Belege für die Jagd auf Waldelefanten seien »zwingend«. »Neandertaler wussten, was sie taten«, so die Forscherin. »Sie wussten, welche Individuen sie jagen mussten, wo diese zu finden waren, und wie man einen Angriff ausführte.«