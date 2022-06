Neues Umweltprogramm der EU-Kommission Europa soll zurück zur Natur finden

Die Renaturierung von Feuchtgebieten, Flüssen, Wäldern, Ökosystemen in Meeren, aber auch Natur im städtischen Raum sei eine entscheidende Investition in Ernährungssicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden, teilte die Brüsseler Behörde mit. Rund 80 Prozent der europäischen Lebensräume befänden sich in einem schlechten Zustand, hieß es. Nach neuesten Eurostat-Daten gibt es auch einen Rückgang an Biodiversität und eine Verschlechterung der Bodenqualität. Diese Entwicklung soll nun durch rechtlich verbindliche Vorgaben gestoppt werden.