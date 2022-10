Neurobiologie Bienen zählen von links nach rechts

Wenn Tiere ein Alphabet hätten, dann würde es wohl von links nach rechts geschrieben. Diesen Schluss lässt eine in der Fachzeitschrift »Proceedings of the National Academy of Sciences« erschienene Studie zu, über die der »Guardian« berichtet. Demnach wurde der von Menschen, Primaten und Vögeln bereits bekannte mentale Zahlenstrahl in Experimenten mit Bienen erstmals auch bei Insekten nachgewiesen. Entlang dieses Strahls ordnet das Gehirn kleine Dinge links an, große Dinge rechts.