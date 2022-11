Die Forschenden hatten im Herbst 2021 79 Wanderratten im New Yorker Stadtteil Brooklyn eingefangen. 13 davon trugen Antikörper gegen das Coronavirus in sich, waren also offenbar einst mit dem Erreger infiziert. Bei vier Ratten fiel zudem der PCR-Test positiv aus. Sie waren also akut infiziert. Ob die Tiere Covid auch übertragen können, blieb allerdings offen.