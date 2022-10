Für einzelne Vogelbestände könnte der Ausbruch zum Problem werden. Martin Rümmler, Referent für Vogelschutz beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu), verwies in diesem Zusammenhang auf den Basstölpel, der in Deutschland nur auf Helgoland brütet. Die Kolonie war stark betroffen. Wenn sie wegfiele, wäre die Art hierzulande ausgestorben. Harder macht sich mit Blick auf Arten Sorgen, die zwar älter werden, aber pro Wurf vergleichsweise wenige Jungtiere produzierten. Hier seien Verluste schwerer zu ersetzen. Er denke auch an Greifvögel, die sich durch das Fressen infizierter Tiere anstecken können.

48 Millionen Tiere in der Saison 2021/2022 gekeult

Beim Geflügel kam es bereits im Frühsommer 2022 etwa im Norden Italiens in Putenhaltungen zu massiven Ausbrüchen. In Frankreich war besonders die Entenhaltung betroffen. Ungewöhnlich sei, so Harder, dass dieses Mal auch Spanien und Portugal Fälle verzeichneten. Außerdem habe es viele Ausbrüche quer durch die Geflügelsparten im Vereinigten Königreich gegeben. Laut der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC wurden bereits während der Vogelgrippesaison 2021/2022 48 Millionen Tiere in Betrieben in Europa gekeult.