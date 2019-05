Ein Nilflughund kommt selten allein: Die Fledertiere leben zu Hunderten, manchmal Tausenden in Höhlen und in der Nähe von menschlichen Behausungen; auch in der berühmten Cheops-Pyramide am Rande Kairos sollen sie einst gehaust haben. Sollte man auf eine Kolonie treffen, können sie mit einer Flügelspannweite von bis zu 60 Zentimetern durchaus einen imposanten Eindruck hinterlassen.

Zoologen um Yossi Yovel von der Tel Aviv University haben Nilflughunde (Rousettus aegyptiacus) nun untersucht, um ein eigenartiges Verhalten zu erforschen: Sie hatten beobachtet, dass sich männliche Tiere von Weibchen anstandslos das Futter aus dem Maul nehmen lassen. Warum?

Eine mögliche Antwort fanden die Forscher nun in einer Studie, die im Fachmagazin "Current Biology" veröffentlicht wurde: Offenbar gewähren die Weibchen den Männchen im Gegenzug die Möglichkeit, sich gemeinsam fortzupflanzen.

Für die Untersuchung hatten die Forscher 16 Monate lang eine Kolonie von 25 Tieren beobachtet - 15 männliche und zehn weibliche. Dabei fiel auf, dass sich die Weibchen einige Wochen vor der Paarungszeit mit mehreren Männchen Bananenstücke teilten. In den folgenden Tagen nahm dieses Verhalten zu, bis die Weibchen schließlich trächtig wurden.

Um herauszufinden, mit welchen Männchen sich die Weibchen fortgepflanzt hatten, führten die Forscher Gentests durch. Dabei stellte sich heraus: Fast immer gehörte der Vater eines Jungtiers zu der Gruppe von Männchen, die dem Muttertier Nahrung überlassen hatte. Die Weibchen pflanzen sich also häufiger mit Männchen fort, von denen sie zuvor Futter erhalten hatten.

Das werten die Forscher als Beleg für ihre Futter-gegen-Sex-Hypothese. Es gebe unterschiedliche Gründe, warum Tiere Futter teilen würden. Manchmal wird Nahrung unter Verwandten geteilt. Zudem sei es in anderen Fällen schlicht zu aufwendig, Nahrungsquellen zu verteidigen. "Aber es ist auch möglich, dass manchmal andere Gründe eine Rolle spielen, etwa Fortpflanzung", heißt es.

So könne das Teilen von Futter Wochen vor der Paarung ein Werben der Männchen um ein Weibchen sein. Zudem könnte es auch dazu dienen, den eigenen, potentiellen Nachwuchs besser zu versorgen, indem die demnächst trächtigen Weibchen gestärkt werden.

Allerdings hat die Studie einige Einschränkungen. Die Forscher untersuchten nur wenige Tiere über recht wenige Paarungszyklen, zudem wurden sie zwar in freier Wildbahn geboren, lebten nun aber in einem Gehege. In weiteren Studien soll nun untersucht werden, ob das beobachtete Verhalten auch bei Tieren in freier Wildbahn vorzufinden ist.

Dass einige Tiere Geschlechtsverkehr an eine Gegenleitung knüpfen, ist schon länger bekannt. So haben Forscher etwa bei Affen beobachtet, dass sie für Fellpflege Paarungsbereitschaft signalisieren. Und von Pinguinen ist bekannt, dass sich dort einige Weibchen bereitwillig mit Männchen paaren, wenn sie von diesen Steine für den Nestbau bekommen. Viele Steine bedeuten höhere Überlebenschancen des Nachwuchses, da damit höhere Nester gebaut werden können - in denen liegen die Eier geschützter als in niedrigen.