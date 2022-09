Die CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre hat den höchsten Wert seit mindestens einer Million Jahren erreicht. Das teilte die US-Behörde für Klima und Ozeanografie (NOAA) in Bezug auf Daten für das Jahr 2021 mit. Die CO 2 -Konzentration ist in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen auf den aktuellen Wert von im Jahresschnitt 414,7 ppm (Teilchen pro Million Teilchen). Das sind 2,3 ppm mehr als noch im Jahr zuvor.