Zeitraum von 50 Jahren Zahl der Vögel in Nordamerika ist um ein Viertel gesunken

In Nordamerika ist die Zahl der Vögel in den vergangenen 50 Jahren deutlich gesunken. Mehr als ein Viertel der Tiere in Kanada und den USA sei seitdem verloren gegangen, berichten Forscher im Fachmagazin "Science". Sie werten den Schwund als Teil des weltweiten Artensterbens.

Die Wissenschaftler um Ken Rosenberg von der Cornell University im Bundesstaat New York haben Daten zum Vorkommen von 529 in den USA und Kanada lebenden Vogelarten ausgewertet, die Freiwillige seit Anfang der Siebziger erfasst hatten. Ergänzend dazu analysierte das Team Aufnahmen von 143 Wetterradarstationen über einen Zeitraum von gut zehn Jahren.

Damit ist allein der Datensatz eine Seltenheit. Nur das Vorkommen sehr weniger Arten ist über derart lange Zeiträume systematisch dokumentiert. Das macht es heute schwer nachzuvollziehen, wie sich die Populationen diverser Spezies über die vergangenen Jahrzehnte entwickelt haben. Unter anderem sorgt das für große Unsicherheiten in Studien, die versuchen, das Ausmaß des Insektensterbens unter anderem auch in Deutschland zu quantifizieren.

Vögel in Wäldern und Wiesen besonders betroffen

Rosenberg und Kollegen konnten verglichen damit auf eine große Datenbasis zurückgreifen. Ihrer Analyse zufolge leben heute 2,9 Milliarden Vögel weniger in den USA und Kanada als noch vor 50 Jahren. Das entspricht einem Rückgang um 29 Prozent.

"Wir haben erwartet, dass die Populationen bedrohter Arten immer weiter schwinden", erklärt Rosenberg. "Die Studie zeigt nun aber auch einen deutlichen Schwund bislang weit verbreiteter Spezies." So gehen 90 Prozent des Rückgangs auf zwölf Vogelfamilien zurück - darunter Sperlinge, Finken und Schwalben.

Den Populationsschwund in drei Bereichen erachten die Forscher als besonders wichtig:

Bei Vögeln in Feld- und Wiesenlandschaften. Seit 1970 ist die Population um mehr als die Hälfte (53 Prozent) zurückgegangen. In dem Lebensraum gibt es demnach heute 720 Millionen Vögel weniger.

Viele Wattvögel waren bereits in den Siebzigern gefährdet. Seither ist die Population noch einmal um ein Drittel zurückgegangen.

Die Zahl der Vögel, die im Frühjahr Richtung Norden ziehen, hat laut den Radarauswertungen in den vergangenen zehn Jahren um 14 Prozent abgenommen.

Es gibt allerdings auch Arten, deren Population gewachsen ist. Das betrifft einige Raub- und Wasservögel, darunter auch den Weißkopfseeadler, das Wappentier der USA. Die Forscher führen das unter anderem auf das Verbot des Insektizids DDT Anfang der Siebziger zurück und darauf, dass die Arten bereits oft unter besonderem Schutz stehen.

Die Ursachen

Warum die Zahl der Vögel in den USA und Kanada so stark sinkt, haben die Wissenschaftler nicht untersucht. Sie gehen aber davon aus, dass der Mensch über viele verschiedene Wege maßgeblich dafür verantwortlich ist. Den größten Einfluss hat demnach der Verlust von Lebensraum durch wachsende Städte und sich ausbreitende Landwirtschaft.

2013 veröffentlichen Forscher zudem eine Studie, nach der Hauskatzen in den USA jährlich bis zu vier Milliarden Vögel töten. Auch Glasscheiben können zur tödlichen Falle werden. Zudem verlieren viele Vogelarten zunehmend ihre Nahrungsgrundlage, weil auch die Zahl der Insekten zurückgeht. Der globale Temperaturanstieg könnte die Lage in den nächsten Jahren zusätzlich verschärfen, warnen die Forscher.

Weltweit untersuchen Wissenschaftler derzeit, wie der Mensch die Artenvielfalt im Detail beeinflusst. Vögel seien Indikatoren für den Zustand der Umwelt, warnen Rosenberg und Kollegen. Ihre Studie deute darauf hin, dass der Mensch Ökosysteme in den USA und Kanada inzwischen so stark beeinträchtigt, dass der Tierbestand darin sinkt. Berücksichtigt werden müsse auch, dass viele Vögel auch für den Menschen wichtige Aufgaben übernehmen, etwa Samen verteilen und Schädlinge in Schach halten.