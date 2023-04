Der Po ist der längste Fluss Italiens, aber sein Wasser schwindet. Das Wasser steht schon jetzt so niedrig wie im vergangenen Sommer. Normalerweise erholt sich der mehr als 650 Kilometer lange Fluss, der südlich von Venedig in die Adria mündet, nach der Schneeschmelze in den Alpen wieder. Aber in diesem Jahr herrscht in Norditaliens Bergregion Schneemangel. Die Schneefelder, aus denen der Po normalerweise sein Wasser zieht, sind stark zurückgegangen, wie die Klima- und Umweltagentur der Provinz Bozen mitgeteilt hat.