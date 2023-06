Neben Sonne und Wärme trägt eine intensive Nährstoffversorgung dazu bei, dass sich Phytoplankton stark vermehrt und Algenblüten entstehen. Im Frühling und zu Sommerbeginn transportieren etwa das Schmelzwasser aus den Bergen und intensiver Regen vermehrt Nährstoffe in die Nordsee. Saisonale Winde wirbeln zudem nährstoffreiche Sedimente vom Grund des recht flachen Gewässers an die hellere Oberfläche.

Die Schattenseite des Leuchtens

Das hat nicht nur positive Seiten. Phytoplankton entzieht dem Wasser in den oberen Schichten zwar CO₂ und reichert es mit Sauerstoff an. Sterben die Organismen aber ab und sinken in großer Zahl auf den Meeresgrund, wird beim Abbau der toten Biomasse Sauerstoff verbraucht – teils in so großen Mengen, dass alles Leben in der Region abstirbt.