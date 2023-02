Insgesamt 68 Boxen mit knapp 20 000 neuen Saatgutproben sollen am Dienstag in den Tresor gebracht werden. Darunter sind auch rund 2750 Proben des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) in Gatersleben in Sachsen-Anhalt – der größten Genbank Deutschlands – sowie eine Probe von wilden Erdbeeren, die das Julius Kühn-Institut aus Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) nach Spitzbergen geschickt hat. Nach der Deponierung werden mehr als 1,2 Millionen Samenduplikate von fast 100 Genbanken in dem Saatguttresor hinterlegt sein, wie der Betriebskoordinator Åsmund Asdal in Longyearbyen sagte. Kapazität hat der Seed Vault für 4,5 Millionen Proben.