Dass die Alge selbst in großen Mengen in Wasserproben gefunden wurde, war bereits seit Mittwoch bekannt. Neu ist der Nachweis des Gifts. »Wir konnten eine Unterart des Algengiftes, der sogenannten ›Prymnesine‹, zweifelsfrei und tatsächlich in signifikanten Mengen in Oderproben von verschiedenen Standorten nachweisen«, erklärte die Wissenschaftlerin Elisabeth Varga von der Universität Wien. Varga hatte die Proben am dortigen Massenspektrometriezentrum analysiert. Das Gift sei stark an die Alge selbst gebunden. Nach den Ergebnissen sei von einer »sehr hohen Giftkonzentration« sowie »einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Sterben von Fischen und Weichtieren auszugehen«.