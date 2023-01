Welche Rolle Kadaver im Ökosystem spielen »Das Leben braucht das Sterben«

Ein Mann schleppt tote Wildtiere in den Wald und dokumentiert ihren Zerfall. Klingt schaurig, aber der Forscher will zeigen, wie die Nahrungsketten davon profitieren. Was er für falsch hält: Kadaver zu wegzuräumen.