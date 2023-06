Sicher gesichtet hatte man die Art in Melbourne zuletzt im Jahr 1969. Als Forschende dann im Jahr 2019 auch noch feststellten, dass es sich bei den Ohrlosen Drachen im Südosten Australiens nicht um eine einzige Art, sondern um vier verschiedene Arten handelt – eine in der Umgebung von Canberra, zwei in New South Wales und eine in der Region Melbourne – fürchteten sie, Tympanocryptis pinguicolla könnte ausgestorben sein.