Meeresforscher über wiederholte Attacken auf Boote »Orcas können nachtragend sein«

Warum greifen Orcas vor der spanischen Küste immer wieder Boote an? Der Meeresbiologe und Autor Karsten Brensing hat eine Theorie dazu. Er verrät auch, was Segelnde vermeiden sollten und wie er sich selbst schützen will.

Ein Interview von Sven Scharf