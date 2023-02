»Der Preis, den ein Weibchen für die Fürsorge ihrer entwöhnten Söhne zahlt, ist enorm«, sagte Michael Weiss von der britischen University of Exeter laut einer Mitteilung . »Wir schätzen, dass jedes zusätzliche männliche Jungtier die Chancen eines Weibchens, in einem bestimmten Jahr ein neues Kalb zu bekommen, um über 50 Prozent verringert.«

Führung bei der Nahrungssuche

Seit 1976 überwacht das Center for Whale Research die Southern-Resident-Population. »Die Southern Residents weisen nicht nur eine extreme Form der mütterlichen Fürsorge auf, von der die Töchter, insbesondere aber die Söhne ein Leben lang profitieren«, so Weiss. »Diese Orca-Gemeinschaft ist zudem eine der am besten untersuchten wildlebenden Säugetierpopulationen der Welt.« Orcas sind auch als Schwertwale bekannt.