Die Blaukrabbe wurde bereits am 11. April auf Usedom gefunden, jedoch erst in der vergangenen Woche in das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund gebracht, heißt es in einer Mitteilung. Ein Usedomer Spaziergänger habe das Tier leblos nahe dem Ufer auf einem Algenteppich an der Küste von Ahlbeck entdeckt. Insbesondere wegen der auffälligen Blaufärbung habe er schnell erkannt, dass es sich um eine besondere Krabbe handelt. Der Mann habe sowohl das Meeresmuseum als auch Ines Martin als Kuratorin für Krebse verständigt. »Ich konnte ihm recht schnell bestätigen, dass es ein Sensationsfund ist«, erklärte Martin.