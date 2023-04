FCKW können aber weiterhin als Ausgangsstoffe, Zwischen- oder Nebenprodukte bei der Herstellung anderer Chemikalien freigesetzt werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Luke Western von der University of Bristol hatten anhand von Messungen an 14 Standorten weltweit untersucht, wie sich die Menge an FCKW-113, FCKW-112a, FCKW-113a, FCKW-114a und FCKW-115 zwischen 2010 und 2020 verändert hat.

Bis zu 640 Jahre Lebensdauer

Im Jahr 2020 erreichten demnach alle fünf Gase ihren höchsten Stand seit Beginn der direkten Messungen. Werte für vier der fünf Gase zeichnen Forschende seit dem Jahr 1978 auf, allein FCKW-112a wird erst seit 1999 erfasst. FCKW-113a, FCKW-114a und FCKW-115 werden bei der Herstellung anderer Chemikalien verwendet – wahrscheinlich bei der Produktion von Fluorkohlenwasserstoffen (FKW), die die FCKW für viele Anwendungen ersetzt haben, wie die Wissenschaftler erläutern. Für FCKW-112a und FCKW-113 sei kein aktueller Verwendungszweck bekannt, warum auch sie vermehrt vorkommen, sei unklar. Mögliche Ursachen seien der gezielte Abbau anderer FCKW oder eine Entstehung als Nebenprodukt.