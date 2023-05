Der Schutz der Ozonschicht hat das Abschmelzen des arktischen Meereises um bis zu 15 Jahre verzögert. Zu dem Schluss kommen Mark England von der englischen University of Exeter und Lorenzo Polvanic von der Columbia University in New York im Fachmagazin »Proceedings of the National Academy of Sciences« . Sie haben berechnet, wie sich die Welt ohne das Montrealer Protokoll entwickelt hätte, das vor allem Substanzen verbietet, die die Ozonschicht schädigen. Einige davon sind zugleich starke Treibhausgase.