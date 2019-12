Wassermangel Klimawandel gefährdet den Betrieb des Panamakanals

Zwanzig Jahre nach der Übergabe des Panamakanals durch die USA an das mittelamerikanische Land ist der Betrieb der Wasserstraße zunehmend durch die Folgen des Klimawandels gefährdet. "Der Klimawandel ist am Panamakanal hinreichend bewiesen", sagt der Ökonom Ricaurte Vásquez, der den Kanal heute verwaltet. Ein Negativrekord an Niederschlägen in Panama habe ein "erhebliches Wasserdefizit" in den Seen erzeugt, die die Route mit Wasser versorgen.

Die größte Herausforderung sei es, eine Lösung für die künftige Deckung des Wasserbedarfs zu finden, um einen zuverlässigen Betrieb des Kanals in den nächsten fünfzig Jahren sicherstellen zu können, sagt Vásquez. Denn der Panamakanal verliert aufgrund des Höhenunterschiedes mit jeder Schleusung eines Schiffes Wasser. Diesen Verlust muss der vom Chagres-Fluss gespeiste Gatún-See in der Mitte des Kanals ausgleichen. Sinkt der Wasserspiegel des Sees jedoch zu stark, muss der für den Kanal maximal zulässige Tiefgang gesenkt werden.

Der im Jahr 2016 ausgebaute und 80 Kilometer lange Panamakanal verbindet den Pazifik mit der Karibik und wird heute hauptsächlich von den USA, China und Japan als Schifffahrtsroute genutzt. Der Kanal war am 15. August 1914 eingeweiht worden, die USA verwalteten ihn 85 Jahre lang, überließen Panama aber schließlich die Hoheit über die Wasserstraße.

Zu wenig Regen und starke Verdunstung machen Betrieb schwierig

Am 31. Dezember 1999 hisste die damalige Präsidentin Panamas, Mireya Moscoso, unter großem Jubel zum ersten Mal die Flagge ihres Landes im Gebäude der Kanalverwaltung.

Zwanzig Jahre später macht der ausbleibende Regen dem Betrieb des Kanals am meisten zu schaffen. Nach Angaben der Panamakanal-Verwaltung ACP lag die diesjährige Niederschlagsmenge um 27 Prozent unter dem Durchschnitt. Zudem sei die Temperatur des Gatún-Sees, Hauptzufluss der Wasserstraße, im vergangenen Jahrzehnt um 1,5 Grad Celsius angestiegen, was zu erheblichen Wasserverlusten durch Verdunstung geführt habe.

Am Anfang waren die Bagger Der Panamakanal gehörte zu den bedeutendsten Bauprojekten des 20. Jahrhunderts. Im Jahr 1904 begannen die Arbeiten durch das Ingenieurskorps des US-Heeres. 1906 besuchte US-Präsident Theodore Roosevelt (in Weiß auf dem Zug) den Kanal, um sich ein Bild von den Bauarbeiten zu machen. Ein Foto aus dem Jahr 1907: Dampflöffelbagger graben den Culebra Cut, ein künstliches Tal, durch mehr als 60 Meter hohe Hügel. Die Bagger beluden Waggons mit dem Erdaushub, die dann per Bahn wegtransportier wurden. Die Maschinen am oberen Bildrand gruben Löcher in den Boden, die später mit Dynamit gefüllt wurden. Auch im Oktober 1915 waren die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen, obwohl bereits ein Jahr zuvor das erste Schiff die Wasserstraße passiert hatte. Offiziell eröffnet wurde der Kanal im Jahr 1920. Dieses Bild zeigt das Flugzeug von Charles Lindbergh bei seinem Flug entlang des Kanals im Jahr 1928. Im Jahr 1928 schwammm auch US-Abenteurer Richard Halliburton durch den 80 Kilometer langen Kanal und zahlte mit 36 Cent die niedrigste jemals entrichtete Passagegebühr. 1940 passierte das Passagierschiff S.S. Washington den Kanal. Es war der Beginn einer regelmäßigen Verbindung zwischen New York und Los Angeles. Im Jahr 1999 gaben die USA die Kanalverwaltung offiziell an Panama ab. Sieben Jahre später beschließt das Land per Volksentscheid die Erweiterung des Kanals.

Das Ergebnis: Von den 5,25 Milliarden Kubikmetern an Süßwasser, die der Kanal für einen nachhaltigen Betrieb benötigt, stehen laut Kanalverwaltung nur noch rund drei Milliarden zur Verfügung. Der Wassermangel könne Schifffahrtsunternehmer verunsichern, Kanalbeamte befürchten, dass diese sich künftig für andere Seewege entscheiden könnten.

Unterirdische Quellen und Meerwasserentsalzung könnten helfen

Durch das Schmelzen der Gletscher an Nord- und Südpol infolge des Klimawandels könnten zudem neue konkurrierende Seewege entstehen, gibt Felipe Chapman von der Wirtschaftsberatungsfirma Indesa zu Bedenken.

Größer, breiter, teurer Handelsschiffe auf dem Panamakanal. Mit gut 80 Kilometer Länge verbindet der Kanal den atlantischen mit dem pazifischen Ozean. Er beginnt in Colón im Norden und endet nahe Panama-Stadt im Süden. Ende Juni ist der neu ausgebaute Kanal eröffnet worden. Künftig sollen deutlich größere Schiffe durch den Kanal geschleust werden können. Mindestens 5,25 Milliarden US-Dollar hat das Megaprojekt gekostet. Die Kanalverwaltung streitet sich mit dem Baukonsortium GUPC noch um nachträglich aufgelaufene Zusatzkosten in Höhe von 1,6 Milliarden Dollar. Zwischen 35 und 40 Schiffe werden jeden Tag durch den Panamakanal geschleust. Daran dürfte sich auch durch den Ausbau nichts ändern, doch die Schiffe werden größer. Pro Jahr sollen deshalb künftig 600 Millionen Tonnen Fracht transportiert werden können, statt bisher 300 Millionen Tonnen. Insgesamt wurden 150 Millionen Kubikmeter Erde und Geröll für die Ausweitung des Kanals abgeräumt. An den neuen Schleusen an der Atlantik- und Pazifikseite verbauten die Arbeiter zwölf Millionen Tonnen Zement. 192.000 Tonnen Stahl kamen zum Einsatz. In den Wochen vor der Eröffnung wurden die neuen Schleusen mit großen Frachtern erprobt. Hier fährt gerade die "Noble Halo" in die Schleuse von Miraflores ein. Nach der Eröffnung des erweiterten Kanals verfügt die Wasserstraße über drei Schleusensysteme. Test mit einem großen Containerfrachter: Die "Cosco Houston" fädelt mit Schlepperhilfe in die Schleusenkammer von Cocoli ein. Viel mehr Platz ist nicht. 49 Meter breit und bis zu 366 Meter lang können die Schiffe maximal sein, die den erweiterten Kanal zwischen Atlantik und Pazifik künftig passieren.

Die Kanalverwaltung prüft daher nach eigenen Angaben neue Möglichkeiten der Wassererschließung - beispielsweise aus unterirdischen Quellen, durch Kläranlagen, den Bau von Reservoirs oder durch die Entsalzung von Meerwasser. Die Kosten dafür würden jedoch die wichtigen Einkünfte des Staates aus dem Panamakanal schmälern.

Angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung und eines rückläufigen Handels sieht sich der Panamakanal noch mit einem weiteren Problem konfrontiert: Bislang wurden laut Vásquez fünf Prozent des Welthandels über die Panamaroute abgewickelt - diese Zahl sei zuletzt auf 3,5 Prozent gesunken. Der Schwerpunkt der globalen Handelsverbindungen habe sich nach Asien und Europa verschoben - zum Nachteil Lateinamerikas sowie der USA.