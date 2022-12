Beliebte Seevögel Klimawandel gefährdet Nistplätze von Papageientauchern in Europa

Touristen reisen nach Skandinavien, Schottland oder Island, um einmal Papageientaucher bei der Brut in freier Wildbahn zu beobachten. Die Vögel, auch bekannt unter dem englischen Namen Puffins, brüten üblicherweise an Steilküsten im nördlichen Atlantik und westlichen Polarmeer. Ihr Bestand gilt seit Jahren als gefährdet, in Europa könnten die meisten Brutplätze bereits Ende des Jahrhunderts verschwunden sein, warnen Fachleute nun und verweisen auf den Klimawandel.