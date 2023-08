Am Wochenende gab es außergewöhnlich viele Sternschnuppen zu sehen. Vielerorts spielte das Wetter bei wolkenfreiem Nachthimmel zumindest zeitweise mit. »Sommer completed weil Sternschnuppe gesehen«, hieß es in einem Beitrag bei der Online-Plattform X (ehemals Twitter) – und »Gerade erste Sternschnuppe in meinem Leben gesehen« in einem weiteren.