»PFAS sind zu einem riesigen gesellschaftlichen Problem geworden«, sagte Northwestern-Chemieprofessor William Dichtel. Die Giftstoffe seien in einer Liga mit Blei.

Lauter gescheiterte Ansätze

In den meisten neuen Produkten werden PFAS deshalb inzwischen vermieden, manche Verbindungen nach dem Stockholmer Übereinkommen geächtet und etwa in der EU verboten. Jüngst setzte die US-Umweltbehörde EPA den Grenzwert in den meisten Fällen auf Null. Doch was ist mit den Rückständen der bereits prouzierten Schadstoffe, die sich stetig weiter verbreiten? PFAS wurden bereits im Trinkwasser und im Blut der meisten US-Bürger nachgewiesen, in Deutschland in Muttermilch und in der Leber von Eisbären in der Arktis. Laut einer neuen Schweizer Studie würde das Regenwasser weltweit wegen der PFAS-Konzentration als nicht trinkbar gelten. Zwar werden die Verbindungen erfolgreich aus dem Trinkwasser gefiltert, doch für den Giftmüll gab es bislang keine brauchbare Verwendung.