Ihre drei Kolleginnen sind in der Forschung aktiv und werden unter anderem damit betraut sein, die Kolonie von 1500 Eselspinguinen zu überwachen und sich um den Versand der ca. 80.000 Postkarten zu kümmern, die in der Regel pro Jahr von der Insel aus in die Welt geschickt werden.

»Ich freue mich am meisten darauf, die Insel zu betreten und die Kakofonie und den stechenden Geruch der Pinguine, die Kulisse der Gletscher und der Fief-Berge in mich aufzunehmen und sie für die nächsten Monate mein Zuhause nennen zu können«, sagte die 23-jährige Clare Ballantyne dem Bericht zufolge vor ihrem Abenteuer in der Antarktis.