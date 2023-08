Die hohe Gesamtmenge an Plastik in Kombination mit den geringen Einträgen im Vergleich zu früheren Schätzungen deuten den Autoren zufolge darauf hin, dass die Verweildauer von Kunststoffen an der Meeresoberfläche hoch ist. Wahrscheinlich, so heißt es, würden sich nur etwa 10 Prozent des Kunststoffs innerhalb von zwei Jahren zersetzen oder versinken.

»Es ist schwer abzuschätzen, inwiefern die Ergebnisse ›realistisch‹ sind. Das Verständnis über den Transport und Verbleib von Plastik in der Umwelt – also von der Quelle bis in die Meere – ist noch mit sehr großen Unsicherheiten verbunden«, sagte Christian Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Magdeburg, einer Mitteilung des Science Media Center zufolge. Er war nicht an der aktuellen Untersuchung beteiligt.