Bindung auch ohne Oxytocin-Rezeptor

Mithilfe der Genschere Crispr veränderten die Fachleute das Erbgut von Präriewühlmäusen so, dass deren Körper Oxytocin nicht mehr erkennen konnte, weil ihnen der Rezeptor dafür fehlte. »Unerwartet« zeigte sich, dass die Tiere trotzdem verantwortungsvolle Eltern waren und monogame Beziehungen eingingen.

Forschende sind schon lange fasziniert von den kleinen Nagern. »Es gibt eine unheimliche Ähnlichkeit zwischen dem Sozialverhalten von Wühlmäusen und Menschen«, sagt Nirao Shah, Neurowissenschaftler an der Stanford University in Kalifornien in »Nature«. »Präriewühlmäuse sind eine der wenigen Säugetierarten, die eine soziale Bindung aufweisen«.