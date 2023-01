Wirkung der Natur auf den Menschen Parks statt Psychopharmaka

Um den Zusammenhang zu untersuchen, nutzten die Forscher des finnischen Instituts für Gesundheit und Wohlergehen Daten von 16.000 Menschen, die in der Hauptstadt Helsinki oder in der Region leben. Die Daten stammen aus den Jahren 2015 und 2016. Die Probanden hatten damals umfangreiche Fragebögen ausgefüllt. Unter anderem mussten sie angeben, wie häufig sie in warmen Monaten – Mai bis September – Grünflächen aufsuchten, also Parks, Wälder, Friedhöfe, Wiesen, Zoos, Gärten. Sie mussten auch ankreuzen, ob sie aktuell oder im letzten Jahr bestimmte Medikamente eingenommen hatten: gegen Angstzustände, Schlaflosigkeit und Depressionen, gegen Bluthochdruck und Asthma.