Kohlendioxidausstoß Rekordemissionen durch Waldbrände auf der Nordhalbkugel

Seit 2003 ermitteln Fachleute anhand von Satellitendaten das Ausmaß von Waldbränden weltweit. Noch nie wurde demnach in der nördlichen Atmosphäre so viel Kohlendioxid frei wie in diesem Juli und August.