Der bislang unbekannte Zwergsaurier habe vor etwa 70 Millionen Jahren gelebt – also kurz vor dem Aussterben der Dinosaurier – und sei ein Pflanzenfresser gewesen. Das Tier habe es nur auf etwa zwei Meter Länge gebracht und sei auf zwei Beinen unterwegs gewesen. »Mit jeder neu entdeckten Art löst sich die weit verbreitete Annahme weiter auf, die Fauna in der Kreidezeit in Europa sei artenarm gewesen«, so Forscher Augustin. Die geringe Körpergröße, die auch andere Dinosaurier in der Region betroffen habe, sei wohl mit dem begrenzten Nahrungsangebot zu erklären.