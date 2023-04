Dienstag, neun Uhr morgens in Kamtschatka, Russland. Eine Frau und ein Mann filmen mit ihrem Handy, was sich vor ihrer Tür abspielt. Dies ist kein Schneefall – es regnet Vulkanasche, der Himmel ist fast nachtschwarz. Ursache ist dies: Amateurvideos zeigen den Ausbruch des Riesenvulkans Schiwelutsch auf der russischen Halbinsel Kamtschatka. Die Aschewolke soll eine Höhe von bis zu 20 Kilometern erreicht haben.

Alexej Osiorow, Institut für Vulkanologie und Seismologie

»Er ist ein aktiver andesitischer Vulkan. Er ist anfällig für explosive Eruptionen. Er produziert keine Lavaströme - wenn sie so etwas sehen dann ist es nicht der Schiwelutsch. Beim Schiwelutsch geht es um Explosionen und Trümmer. Das ist eine ziemlich gefährliche Art von Eruption. «

Für die Menschen in der Umgebung hat der Ausbruch spürbare Folgen. In nahegelegenen Ortschaften bildete der Ascheregen innerhalb weniger Stunden eine dicke braune Schicht, teilweise höher als 10 Zentimeter. Das Trinkwasser wurde kontaminiert, an manchen Orten fiel die Stromversorgung aus.

Roman Wasilewski, Regierung Kamtschatkas

»Schulen und Kindergärten wurden geschlossen – die Kinder bleiben heute zu Hause. Den Menschen wurde generell geraten, zu Hause zu bleiben und die Fenster zu schließen, damit die kleinen Staubpartikel nicht eindringen können.«

Die Explosion wird aber nicht nur auf die Bevölkerung Kamtschatkas einen Effekt haben. Experten waren über globale Auswirkungen.

Alexej Kokorin, Klimatologe bei WWF

»Dieser Effekt wird eine kleine Abkühlung sein, vielleicht von 0,1 °C, vielleicht weniger, vielleicht mehr, das weiß noch keiner, aber es wird in einem kurzen Zeitraum passieren – vielleicht in einem Jahr. Es ist ein kleiner Effekt, aber ein Effekt der Abkühlung.

Kamtschatka liegt etwa 6600 Kilometer östlich von Moskau und ist mit etwa 30 aktiven Vulkanen eines der Gebiete mit der weltweit höchsten Konzentration geothermischer Aktivität. Der Schiwelutsch ist einer der aktivsten Vulkanen der Halbinsel. Es wird geschätzt, dass er in den letzten 10.000 Jahren etwa 60-mal ausgebrochen ist, das letzte Mal im Jahr 2007.