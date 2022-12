Klimabericht-Podcast In Garzweiler müssen Windräder weg, damit Braunkohle abgebaut werden kann

Wie die Energiewende in Deutschland vorangeht? In Nordrhein-Westfalen baggert der Konzern RWE nicht nur das Dorf Lützerath aus dem Weg, um Braunkohle abbauen zu können. Auch acht Windräder müssen für den Tagebau weichen.

Für örtliche Klimaschützer ist der Abbau der Windräder »an Absurdität nicht zu überbieten«. Sie protestieren gegen den Abriss der Häuser – und der Windräder. Es gibt eine einfache Erklärung für die Bilder aus Lützerath: Der Ausstieg aus der Braunkohle ist erst für das Jahr 2030 vereinbart. Bis dahin wird gebaggert. Auf Wunsch und nach Plan von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und der Landesvorsitzenden Mona Neubaur – beide von den Grünen.

Im Podcast warnt SPIEGEL-Redakteur Lukas Eberle: Mit den Klimazielen, die sich die Regierung selbst gesteckt hat, ist der Braunkohleabbau kaum zu vereinbaren. So steht es in einem Bericht, den die Regierung selbst in Auftrag gegeben hat. Den kennen auch die Klimaschützer – und kündigen noch mehr Proteste an.

Hören Sie hier die neue Folge: